Die Mutter hat Tränen in den Augen, ihr Sohn blickt verstört aus der roten Decke, in die Ersthelfer des DRK die Familie gehüllt haben. Der Vater ringt um Fassung. Alle drei stehen zusammen mit Burladingens Bürgermeister Davide Licht gegenüber des schmucken, kleinen Einfamilienhauses in Hausens Ebinger Straße, aus dessen Dach noch der Rauch quilt, während Feuerwehrleute von einer Drehleiter aus die Katastrophe eindämmen.

Davide Licht ist vor Ort. Nicht nur als oberster Dienstherr der Feuerwehr, sondern vor allem auch als Bürgermeister versucht er zu trösten, zu beruhigen und zu helfen. Für derlei Notfälle hält die Stadt Wohnraum vor, in dem die Familie jetzt erst einmal unterkommt, wie die Polizei später bestätigt.

Der Brand begann in einem Schuppen

Offenbar begann der Brand in einem angrenzenden Schuppen und griff dann auf das Dach des Wohnhauses in der Ebinger Straße, der Landesstraße 442, über. Der Sachschaden, so vermeldet wenige Stunden später die Polizeidirektion Reutlingen, beträgt etwa 200.000 Euro, das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Und trotzdem, was für die Familie an diesem Morgen ein Riesenschock ist und wie eine persönliche, finanzielle Katastrophe anmutet ist: „Sachschaden, der lässt sich ersetzen – ein Leben nicht“, wie es ein routinierter DRK´ler abseits des Geschehens in Worte fasst. Er hat es auch schon schlimmer kommen sehen und ist froh, dass niemand verletzt wurde, kein Rettungswagen ins Krankenhaus rasen musste oder gar ein Leben zu betrauern ist.

Frühaufsteher griffen beherzt ein

Dass die Familie, vor allem der Sohn, mit heiler Haut davon kamen, ist beherzten Nachbarn und einem Jäger zu verdanken, die als Frühaufsteher den Brand als erstes bemerkten und noch vor der Alarmierung sicher stellten, dass alle das brennende Gebäude verlassen konnten. Einer der Hausbewohner, so bestätigt die Polizei später, wurde vom Rettungsdienst, der mit 16 Personen vor Ort war, untersucht. Er war unverletzt geblieben

Die Sonne war noch nicht ganz über dem Hausener Tal aufgegangen als die Feuerwehr den Brand schon im Griff hatte.

ging der Alarm ein. Die Feuerwehr, die mit über 70 Einsatzkräften angerückt war, begann, so heißt es im Polizeibericht, unverzüglich mit den Löscharbeiten, die sich bis in den Vormittag zogen. Die Ebinger Straße glich einem geschäftigen Lagezentrum. Ersthelfer und Sanitäter, Beamte des Burladinger Polizeipostens und der Kripo, sowie Polizeibeamte aus Reutlingen koordinierten den Einsatz, die Absperrungen und den Beginn der Ermittlungen. Hierfür musste von einem Mitarbeiter eines Energieversorgers der Strom erst einmal abgestellt werden.

Es traf tausende von Berufspendlern

Bis zum Abschluss der Löscharbeiten gegen zehn Uhr musste die Ebinger Straße voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Dazu standen sowohl an der B 32 bei der Ortseinfahrt nach Hausen, als auch in Tailfingen am Kreisel vor dem Edeka Polizeiautos und wiesen die Fahrer auf den Brand und die Umwege hin, die sie fahren müssen. Es traf zu dieser Stunde wohl ein paar tausend Berufspendler. Denn diese Strecke, die Landesstraße 442, ist die wichtigste Verbindung zwischen Albstadt und Burladingen, aber auch von Albstadt nach Hechingen und damit letztlich Tübingen oder Stuttgart.

Der Polizeiposten Burladingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.