Brand in Hausach: Ursache bisher nicht geklärt

Bei einem Brand in Hausach wurde am Sonntag eine 72 Jahre alte Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion berichten, war der Alarm kurz vor 12 Uhr ausgelöst worden. Der Melder gab einen „ausgedehnten Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße“ an.

Die Bewohner hatten den Notruf gewählt, nachdem sie Flammen und Rauch bemerkt hatten. Die Feuerwehr Hausach sowie die Polizei rückten aus. „Durch die massive Rauchentwicklung und die anfangs unübersichtliche Lage wurde von der Einsatzleitung ein zweiter Löschzug aus Haslach nachalarmiert“, berichtet die Feuerwehr Hausach. Die Einsatzkräfte setzten gezielt mehrere Atemschutztrupps ein, die das Feuer, das sich hauptsächlich in der Küche und im Esszimmer ausgebreitet hatte, schnell unter Kontrolle brachten. Der nachgeforderte Löschzug der Feuerwehr Haslach unterstützte die Hausacher Kollegen mit mehreren Sicherungstrupps, die glücklicherweise nicht eingesetzt werden mussten.

Eine 72 Jahre alte Frau erlitt bei dem Brand so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Ein 76-jähriger Mann blieb unverletzt. Nachdem das Feuer gelöscht war, kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Belüftung des Gebäudes. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in das Haus zurückkehren. Lediglich die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150 000 Euro.

Die Hauptstraße war für zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei Haslach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Hausach war mit allen acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort, die Haslacher Wehr mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.