Brand in Hausach: Ursache bisher nicht geklärt

Am Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus in Hausach ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.
Bei einem Brand in Hausach wurde am Sonntag eine 72 Jahre alte Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion berichten, war der Alarm kurz vor 12 Uhr ausgelöst worden. Der Melder gab einen „ausgedehnten Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße“ an.