Brand in Gutach: Garage ist nicht zu retten

1 Die Feuerwehr kam in Gutach zum Einsatz. Foto: kamera24 Ein Übergreifen auf Wohngebäude wurde verhindert.







Link kopiert



In der Nacht zum Sonntag ist in Gutach ein Nebengebäude in Brand geraten. Gegen 2.30 Uhr meldete eine Anwohnerin über den Notruf Flammen an einer Garage in der Straße „Am Buck“, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren aus Gutach, Hausach und Hornberg konnten ein Übergreifen auf Wohngebäude verhindern, die Garage an sich war aber nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 30 000 Euro, Personenschäden sind nicht zu verzeichnen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Polizeireviers Haslach.