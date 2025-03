Brand in Grosselfingen: So geht es den Bewohnern heute

1 Vom Haus an der Bruderschafsstraße ist nur noch eine Ruine übrig. Foto: Gaiser

Durch einen Hausbrand an der Bruderschaftsstraße in Grosselfingen hat im Februar eine Familie ihr ganzes Hab und Gut verloren. Das Haus ist unbewohnbar geworden. Wie es den Bewohnern inzwischen geht.









Melanie und Steffen Bogenschütz sitzen heute in gemütlicher Runde bei den Nachbarn. Es ist für sie nach wie vor unfassbar, was vor wenigen Wochen passiert ist. Sie erinnern sich an den Dienstag, 11. Februar, als ob das Unglück erst gestern passiert wäre. Steffen Bogenschütz wurde von seiner Frau Melanie geweckt: „Es brennt“. Als er in Richtung Küche lief, schossen ihm die Flammen entgegen. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Zollernalbklinikum nach Balingen. Von dort ging es gleich weiter zur BG-Klinik nach Tübingen, wo ihn die Ärzte direkt operierten. Sanitäter behandelten Melanie Bogenschütz derweil in einem zweiten Krankenwagen.