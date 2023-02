So geht es den Bewohnern nach der Evakuierung

Brand in Gengenbacher Seniorenheim

1 Am Mittwochnachmittag war in der Gengenbacher Seniorenresidenz „Kinzigtal“ ein Brand ausgebrochen. Den Mitarbeitern gelang es, alle 78 Bewohner in Sicherheit zu bringen. Durch das Feuer wurde das Gebäude so in Mitleidenschaft gezogen, dass es derzeit unbewohnbar ist. Foto: Moritz Moser/Einsatz-Report24/dpa/Moritz Moser

Nach dem Feuer in einem Gengenbacher Pflegeheim befindet sich der mutmaßliche Brandstifter in einer Fachklinik. Die Bewohner wurden auf andere Pflegeeinrichtungen verteilt – auch außerhalb des Kreises. Ein Teil soll in einigen Wochen zurückkehren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wir haben mit allen Kontakt, den Bewohnern geht’s gut“, berichtet Rafael Quadbeck, Junior-Chef der Seniorenresidenz Kinzigtal in Gengenbach, am Freitag. Ihm und Senior-Chef Jürgen Quadbeck ist die Erleichterung über den glimpflichen Ausgang des Brands am Freitag deutlich anzuhören.