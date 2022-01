Brand in Gengenbach

1 Die Freiwilligen Feuerwehren Gengenbach, Abteilung Schwaibach und die Feuerwehr Ohlsbach wurden am Sonntagnachmittag zu einem Hausbrand gerufen. Foto: Christina Häußler / Einsatz-Report 24

Zu einem Hausbrand wurde die Gengenbacher Feuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen.















Link kopiert

Gengenbach (red/jg). Zu einem Großeinsatz wurde die Gengenbacher Feuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Brombeermatt im Gengenbacher Ortsteil Bergach alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Badezimmer des Hauses zu einem Brand, welcher sich in der Zwischendecke weiter auszubreiten droht, teilt das Nachrichtenportal Einsatz-Report 24 mit.

Bislang keine Verletzte

Die Feuerwehr versuche nun aktuell das Dach zu öffnen, um den Brandherd zu finden und zu löschen. Herausfordernd für die Einsatzkräfte sei die Enge an der Einsatzstelle, da sich diese am Ende einer Sackgasse am Berg befindet.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gengenbach, Abteilung Schwaibach und die Feuerwehr Ohlsbach sind im Einsatz. Verletzte gibt es bislang keine.