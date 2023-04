Kirchen-Hasser am Werk? Das sagt Pfarrer Harald Bethäuser am Tag danach

Brand in Furtwanger Kirche

1 Ein Feuerwehrmann steht vor dem beschädigten Altarraum. Foto: Marc Eich

Der Schreck am Montagabend war groß: In der katholischen Kirche St. Cyriak hat es gebrannt. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt derweil nahe. Doch wer könnte dafür verantwortlich sein? Eine Einschätzung von Pfarrer Harald Bethäuser.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Pfarrer Harald Bethäuser ist immer noch schockiert, wenn er an den Montagabend denkt. Er befand sich gerade in einer Besprechung, als das Telefon klingelte. Die schlimme Kunde: In St. Cyriak brennt es. Nach dem ersten Schreck habe bald die Erleichterung gefolgt: „Kein Personenschaden, niemand verletzt – da war ich froh“, schildert Bethäuser. „Ich bin dann gestern Abend noch hin, habe mir im Dunkeln mit dem Handylicht ein Bild der Lage gemacht.“