1 Zu einem Feuerwehreinsatz kam es Ende April in der Kirche St. Cyriak. Wie sich jetzt herausstellte, hatten Kinder gezündelt. Foto: Marc Eich

Der Brand in der Kirche St. Cyriak in Furtwangen am Abend des 24. Aprils sorgte für Aufsehen und Empörung. Wie Pfarrer Harald Bethäuser von der Polizei erfahren hat, sind zwei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren für die Zündelei verantwortlich.









Den Materialschaden bezifferte die Polizei nach dem Vorfall auf 1000 Euro. Doch die tatsächlichen Kosten liegen voraussichtlich deutlich höher. In den 1000 Euro waren lediglich Brandspuren an einer Stellwand zur Erstkommunion und an einem in der Kirche aufgestellten Holzsarg, der die Auferstehung Jesu symbolisieren sollte, berücksichtigt.