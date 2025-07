1 In einem Reihenendhaus in Fürstenberg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr mit insgesamt 80 Feuerwehrleute hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Foto: Denise Kley Einsatzkräfte aus Behla, Hüfingen, Blumberg und eine Führungsgruppe des Städtedreiecks waren in den Hüfinger Teilort Fürstenberg angerückt.







Acht Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge und ein Drehleiter-Fahrzeug standen am Dienstag um 18.15 Uhr auf der Bergstraße in Fürstenberg. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war mit einem Einsatzwagen und Rettungskräften vor Ort, ebenso die Polizei. Der Grund: Um 17.15 Uhr war ein Großbrand-Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Demnach stand ein Gebäude in Flammen.