Ein Schuppen ist am Sonntag in Frommern in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr war mit 65 Mann im Einsatz.

Um 16.22 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Alarm ein, wie Florian Rebholz berichtet. Anwohner und Nachbarn hatten den Notruf gewählt. Die Rauchsäule ist weithin zu sehen, beißender Rauchgeruch liegt in der Luft. Die Feuerwehr ist mit Atemschutztrupps angerückt.

Zahlreiche Schaulustige hatten sich eingefunden, manche suchten sich einen Logenplatz an der Mauer des Friedhofs, der oberhalb der Unglücksstelle liegt. Wer sich so nah an den Brandherd begab, musste damit rechnen, vom dichten Qualm eingehüllt zu werden.

Flammen könnten auf das Wohnhaus übergreifen

Glück im Unglück: Als das Feuer ausbrach, war das Haus verwaist, niemand befand sich im Gebäude. Die Drehleiter wurde zum einen zur Beobachtung aus der Luft eingesetzt, zum anderen zu Beginn des Einsatzes auch als Löschpunkt, um ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu vermeiden. Durch die alte Bauweise war das Wohnhaus in Gefahr, nur gut ein Meter Platz war zwischen dem Schuppen und dem Gebäude.

Um zu vermeiden, dass der Dachstuhl brennt, wurden von den Einsatzkräften die Ziegel an der zum Garten hin gelegenen Seite angehoben. Es ging darum, mögliche Glutnester zu entdecken und gegebenenfalls zu löschen.

Im Schuppen wurde alles mögliche gelagert, sagt Rebholz. Was in Brand geraten war und warum? Völlig unklar bislang.

Rebholz unterstützte Einsatzleiter Michel Hennig am Brandort in der Mühlstraße. Aus Balingen war die Gesamtfeuerwehr angerückt, ebenso aus Frommern. Unterstützung bekamen sie von den Kollegen aus Weilstetten. „Wir sind mit 65 Mann und zwölf Fahrzeugen im Einsatz“, so Rebholz.

Zum ersten Mal kam bei diesem Einsatz der neu angeschaffte „Abholbehälter Aufenthalt“ zum Einsatz. In diesem beheizten Container können sich die Feuerwehrleute, die mit Atemschutz ganz vorne bei den Flammen waren, umziehen. „Sie bekommen Jogginganzüge und kommen sauber zur Wache zurück.“