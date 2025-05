Einsatz in Freudenstadt: Plötzlich dringt Rauch aus der Hausfassade

1 Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Bei einem Feuerwehreinsatz in der Martin-Luther Straße musste die Fassade einer Hauswand geöffnet werden, um die Quelle einer Rauchentwicklung verorten zu können. Kurze Zeit bestanden Zweifel, ob das Gebäude nun einsturzgefährdet ist.









Link kopiert



In der Abenddämmerung bemerkte ein Hausbewohner am Montagabend aufsteigenden Rauch an der Fassade seiner Hauswand und alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr – erste eigene Löschversuche des Anwohners konnten die Rauchentwicklung nicht stoppen, schreibt die Feuerwehr auf Instagram. Die Brandursache sei bislang immer noch unklar, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion mit.