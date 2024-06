1 Diese Matratze sorgte am Dienstagvormittag für einen großen Feuerwehreinsatz in Freudenstadt. Foto: Vanessa Lehmann

In der Flüchtlingsunterkunft „Luz Posthotel“ in der Stuttgarter Straße hat es gebrannt. Der Grund: Eine Matratze ging in Flammen auf. Die Polizei ermittelt noch nach der Brandursache.









Link kopiert



Großer Einsatz am Dienstagvormittag: Die Freudenstädter Feuerwehr und Polizei wurden gegen 10.04 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Flüchtlingsunterkunft „Luz Posthotel“ in der Stuttgarter Straße gerufen. Der Grund: In einem Zimmer in einem oberen Stockwerk hat eine Matratze gebrannt.