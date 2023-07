Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist am Dienstagmittag durch einen Brand in einer Doppelhaushälfte entstanden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer am Mittag im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Wilhelmsbau" aus.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war das Feuer durch die herbeigerufene Feuerwehr weitestgehend gelöscht.

Haus unbewohnbar

Die Doppelhaushälfte war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Eine genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminaltechnik ist zur Spurensicherung vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt war mit acht Fahrzeugen und 40 Personen vor Ort.