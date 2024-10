Brand in Dürrwangen

1 Die Fassade des Hauses ist verrußt. Foto: Thiercy

Der Hausbrand im Balinger Stadtteil Dürrwangen forderte ein Menschenleben. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Nachbarn stehen unter Schock.









Ob die Bewohnerin „ein Kerzle“ angezündet hatte in ihrem Schlafzimmer will eine Anwohnerin von der direkten Nachbarin wissen. Diese kann nur den Kopf schütteln – warum das Feuer in dem Einfamilienhaus ausbrach, ist noch völlig unklar.