Brand in Dürrwangen

Die Balinger Feuerwehr ist am Dienstagabend mit einem Großaufgebot zu einem Brandeinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße in Dürrwangen ausgerückt. Die Bewohnerin des Hauses konnte nur noch tot geborgen werden.