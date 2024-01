1 Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden sind bei einem Brand in Donaueschingen entstanden. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Hoher Sachschaden ist am Sonntag beim Brand einer Lagerhalle in Donaueschingen entstanden. Brandursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.









Link kopiert



Wie es im Polizeibericht heißt, wurden die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Donaueschingen gerufen.