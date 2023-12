1 In der Wohnung eines 24-Jährigen hat es gebrannt. Die Feuerwehr kontrolliert mit der Drehleiter die Fenster. Foto: Jens Fröhlich

Feuer brach am Freitag in einem Haus mit vielen Ein-Zimmer-Appartements in der Hagelrainstraße in Donaueschingen aus. Fünf Bewohner haben eine Rauchvergiftung erlitten. Die Feuerwehr musste löschen und die Räume durchlüften.









Fünf Leichtverletzte und ein Großeinsatz der Rettungskräfte sind die Bilanz eines Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Hagelrainstraße 21 in Donaueschingen.