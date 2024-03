Ein Brand im Hohberger Teilort Diersburg hat am Samstagmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf Trab gehalten. Menschen wurden nicht verletzt, zwei Hunde wurden jedoch nur noch tot geborgen.

Kurz vor 12 Uhr nahmen Zeugen an einem Einfamilienhaus in der Diersburger Vogelstraße starker Rauch im Bereich des Daches wahr, teilt die Polizei mit. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Menschen im Gebäude. Zwei Hunde konnten allerdings nur noch tot geborgen werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Das Wohnhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg übernommen.

Rund um Ostern hatten die Feuerwehren in der Ortenau alle Hände voll zu tun. Ein besonders tragischer Brand ereignete sich am Samstagabend in Sasbach, wo ein 34-jähriger Mann zu Tode kam.