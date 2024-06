1 In Nussbaumen kam es am Donnerstagabend zu Explosionen und einem Brand. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. Foto: dpa/Michael Buholzer

Nach Explosionen breitete sich in einem Hochhaus-Komplex ein Feuer aus. Mehr als 100 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.









Link kopiert



Mehrere Explosionen und ein Brand: Bei einem mutmaßlichen Feuerwerks-Unfall in einer Schweizer Tiefgarage sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 43-Jähriger und ein 24-Jähriger wurden tot in der Garage in einem Hochhaus-Komplex gefunden. Zudem gibt es elf Leichtverletzte. Am Tag nach dem Unglück in einer Wohnanlage in Nussbaumen habe sich gezeigt, dass in der Garage mit leistungsstarkem Feuerwerk hantiert worden sei, teilte die Polizei des Kantons Aargau am Freitag mit. Dies dürfte demnach zu einer starken Explosion geführt haben.