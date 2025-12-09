Brand in der Färberstraße: Saki gibt Vollgas – das Zuma in Villingen soll schon bald wieder eröffnen

Keine Woche ist nach dem Brand im Restaurant Zuma in der Villinger Färberstraße vergangen, da verkündet Inhaber Saki schon die baldige Wiedereröffnung. So hat er das Feuer erlebt.
Von einem seiner schwersten Schicksalsschläge spricht Athanasios Bantolas – besser bekannt als Saki – nach dem Brand in seinem Restaurant in der Villinger Färberstraße. Wer den Vollblut-Gastronomen kennt, weiß: So schnell lässt sich Saki nicht unterkriegen. Und so überrascht es nicht, dass das Zuma in Rekordzeit wieder Gäste empfangen soll.