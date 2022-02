Wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung in der Gupfenstraße ist die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag ausgerückt. Auf einem Herd in der Küche eines dortigen Lokals war Essen angebrannt, weswegen die Hausbewohner im Obergeschoss sicherheitshalber ihre Wohnung verlassen hatten.