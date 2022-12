Brand in Deißlingen

4 Die Drehleiter vor dem betroffenen Haus stellt für die Feuerwehrleute im Notfall einen zweiten Rettungsweg dar. Foto: Günther

Es sah nach einem kleinen Feuer im Verteilerkasten aus. Doch was die Wärmebildkameras der Feuerwehr in den Wänden offenbarten, hätte zur Katastrophe führen können.















Deißlingen - Keine Flammen zu sehen am Mehrfamilienhaus der Deißlinger Augustenstraße, kein Rauchfähnchen. Und doch sind hier noch Dutzende Deißlinger Feuerwehrleute im Einsatz, die Drehleiter aus Rottweil ist bis zum Dachfirst ausgefahren, um für den Notfall einen zweiten Rettungsweg bereitzustellen. Sven Haberer, Sprecher der Kreisfeuerwehr, formuliert es so: "Wenn wir jetzt wegfahren würden, dann könnten wir schon in einer Stunde wiederkommen."

Gegen 12.50 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden: Ein Bewohner des Sechs-Familienhauses in der Deißlinger Augustenstraße hatte im Verteilerkasten seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss Rauch wahrgenommen. Er verständigte nicht nur eilig die Feuerwehr, sondern auch die anderen Hausbewohner, die daraufhin das Gebäude verließen. Menschen kamen daher durch das Feuer nicht zu Schaden.

Brand im Verteilerkasten schnell unter Kontrolle

Die Deißlinger Feuerwehr, unterstützt von der Führungsgruppe und der Drehleiter aus Rottweil, rückte kurz darauf mit sieben Fahrzeugen und, von Außenstehenden geschätzt, mit rund 60 Kräften an. Den Einsatz leitete Fabian Frank von der Deißlinger Feuerwehr.

Der Brand im Verteilerkasten war schnell unter Kontrolle, ein Trupp mit Atemschutzgeräten konnte ihn mit CO2 – und ohne den Einsatz von Wasser – unverzüglich löschen. Gleichzeitig waren die Wohnungen im Haus durchsucht worden, falls sich noch Personen darin befanden. "Aber dann", berichtet Feuerwehrsprecher Haberer, "fingen die Probleme erst an."

Bis zu 16 Feuerwehrleute im Haus im Einsatz

Es handelt sich um ein frisch saniertes Haus. Die Feuerwehrleute kontrollierten vermeintlich abschließend die Innenwände der Brandwohnung mit einer Wärmebildkamera – und die verriet Hitzeentwicklung in den Wänden und in der Decke: Das Feuer hatte sich offenbar von dem gelöschten Verteilerkasten hinter dem Putz weiter ausgebreitet. "Deshalb haben wir nochmals mehrere Kräfte eingesetzt", berichtet Sven Haberer. Die Feuerwehrleute begannen nun, an den betroffenen Stellen die Wände und Decken aufzustemmen, um die Brandnester in den Kabelkanälen zu löschen. "Die Zwischendecken bestehen aus Holz", sagt Sven Haberer, "da hätte schnell das ganze Haus brennen können."

Weil die Atemluftflaschen der Feuerwehrleute nach rund 25 Minuten leer sind und sie das Gebäude danach wieder verlassen müssen, kamen insgesamt 14 bis 16 Feuerwehrleute in dem Haus zum Einsatz.

Die Wohnung, in der der Verteilerkasten gebrannt hatte, wird bis auf Weiteres unbewohnbar sein. Das gilt auch für zwei weitere Wohnungen im Haus.

Keiner muss die Nacht auf der Straße verbringen

Vorläufig muss jedoch das gesamte Haus geräumt werden. Die Bewohner brauchen aber die Nacht vor Weihnachten nicht auf der Straße zu verbringen. Für diesen Fall sei die Gemeinde zuständig – und Deißlingen sei vorbereitet, sagt Bürgermeister Ralf Ulbrich, der sich am Ort des Geschehens ein Bild von der Lage verschafft. "Für solche Notlagen ist die Gemeinde zuständig, und wir sind vorbereitet." Ein gewisses Kontingent an Unterkünften halte Deißlingen stets für Notfälle parat. Und nicht zuletzt, weil sich die Gemeinde aktuell auch auf weitere Geflüchtete vorbereitet habe, stünden sofort beziehbare Wohnungen in ausreichender Zahl bereit.

Es sei nicht das erste Mal, dass die Gemeinde in so einem Fall aushelfen müsse, sagt Ralf Ulbrich. "Aber bisher waren das immer Einzelpersonen. Dass wir für so viele Menschen kurzfristig eine Bleibe brauchten, das hatten wir bisher noch nicht."