Brand in Chemielagerhalle: Chemie-Explosion: 77.000 Spanier sollen nicht ins Freie

2 Der Brand brach in einem Industriegebiet südöstlich der Touristenmetropole Sevilla aus. Der Wind dürfte die Rauchwolke jedoch von der Großstadt weg Richtung Osten treiben. Foto: Rocio Ruz/Europa Press/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Schon wieder gibt es einen Brand in einem Chemikalienlager in Spanien. Zehntausende Menschen sollen in Andalusien zu Hause bleiben. Ganz in der Nähe liegt eine bei Touristen beliebte Großstadt.







Sevilla - Als Reaktion auf den Brand in einer Lagerhalle mit Chemikalien in der Stadt Alcalá de Guadaíra in Andalusien sind die rund 77.000 Einwohner aufgerufen worden, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Die Menschen sollten Türen und Fenster geschlossen halten, schrieb die Stadtverwaltung auf X. Die Stadt liegt rund 16 Kilometer südöstlich der südspanischen Touristenmetropole Sevilla. Der aus Westen wehende Wind dürfte die Rauchwolke jedoch von der Stadt wegtragen.