Brand in der Innenstadt Haben Jugendliche in Lahr Feuer gelegt?

Ein Brand in der Lahrer Obststraße hat am Donnerstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Ende ging es jedoch glimpflich aus, Anwohner und die erste Polizeistreife konnten mit Feuerlöchern Schlimmeres verhindern.