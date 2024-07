1 Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften bei dem Brand eines Wohnhauses in Bräunlingen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

In Bräunlingen brennt aktuell ein Wohnhaus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind seit dem Mittag vor Ort.









Großeinsatz am Freitag in Bräunlingen: In der Lützelbergstraße brennt ein Wohnhaus. Laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal soll es sich ersten Informationen zufolge um einen Vollbrand handeln.