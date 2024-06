Brand in Bochingen

9 Der Brand griff von der Garage auf das Wohngebäude über. Foto: Otto

Schock mitten in Bochingen am Mittwochvormittag: Plötzlich steht eine dichte Rauchwolke über dem Ort. Ein Garagenvollbrand breitete sich rasch aus. Zwei Personen mussten in die Klinik gebracht werden. Hier die Einzelheiten zum Großeinsatz der Feuerwehr.









Es ist gegen 10.40 Uhr, als sich plötzlich dunkler Rauch direkt an der Ortsdurchfahrt in Bochingen ausbreitet. Er dringt aus einer Doppelgarage. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte steht diese bereits in Vollbrand. Zudem gibt es laut Stadtbrandmeister Manuel Suhr bereits einen „ massiven Flammenüberschlag“ auf den Dachstuhl des rechts angrenzenden Wohngebäudes.