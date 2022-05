1 Die Feuerwehr brauchte nicht lange, um den Brand in der Bitzer Beethovenstraße zu löschen. Foto: Eyrich

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Sonntagnachmittag bei einem Kellerbrand in der Beethovenstraße in Bitz entstanden.















Link kopiert

Bitz - Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Sonntagnachmittag bei einem Kellerbrand in der Beethovenstraße in Bitz entstanden. Der Alarm war gegen 13.45 Uhr ausgelöst worden; Feuerwehr Bitz war rasch mit annähernd 20 Mann zur Stelle, die durch neun Winterlinger Feuerwehrleute verstärkt wurden; Kreisbrandmeister Stefan Hermann war ebenfalls vor Ort. Das Feuer wurde schnell gelöscht und der stark verrauchte Kellerraum druckbelüftet.

Die Ursache: ein defekter Wechselrichter

Ursache des Brandes war vermutlich ein defekter Wechselrichter der Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Technik sich in dem Kellerraum befand. Die Module mussten anschließend durch einen Fachmann von den beschädigten Apparaturen getrennt, die Anlage vom Netz genommen werden.