Brand in Birsfelden: Wohnung ist nach Feuer unbewohnbar

1 Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit aber nicht bewohnbar. Foto: Polizei BL In Birsfelden hat am Donnerstag eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.







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In einer Wohnung im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße in Birsfelden ist es am Donnerstag kurz vor 12 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Dachfenster und vereinzelt waren Flammen sichtbar. Die Feuerwehr konnte den Brandherd rasch lokalisieren, unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Alle Anwesenden konnten die Liegenschaft selbstständig verlassen.