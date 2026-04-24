Brand in Birsfelden: Wohnung ist nach Feuer unbewohnbar
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Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit aber nicht bewohnbar. Foto: Polizei BL

In Birsfelden hat am Donnerstag eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In einer Wohnung im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße in Birsfelden ist es am Donnerstag kurz vor 12 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Dachfenster und vereinzelt waren Flammen sichtbar. Die Feuerwehr konnte den Brandherd rasch lokalisieren, unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Alle Anwesenden konnten die Liegenschaft selbstständig verlassen.

 
Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang Rauch aus dem Gebäude. Foto: Polizei BL

Aufgrund der Brandentwicklung und des entstandenen Schadens ist die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar. Für den betroffenen Wohnungsmieter wurde durch die Gemeinde Birsfelden eine Übergangslösung organisiert. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand von Ermittlungen durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft. Im Einsatz standen die Feuerwehr Birsfelden, die Stützpunktfeuerwehr Muttenz und das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, vorsorglicherweise der Rettungsdienst sowie die Polizei Basel-Landschaft.

 