1 In Bieselsberg brannte am 21. Juli ein Haus. Foto: Feuerwehr Schömberg

Der Juli ist für die Feuerwehren in der Region besonders anstrengend gewesen. So brannte in Monakam eine Scheune und in Bieselsberg ein Wohnhaus. In Bieselsberg ist die Polizei bei der Brandursache weitergekommen.









Am frühen Morgen des 21. Juli brannte es im Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses in der Friedenstraße in Bieselsberg. Anwohner meldeten den Brand um 01.12 Uhr an die Feuerwehr und die Polizei.