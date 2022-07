Brand in Balingen

2 Die Scheune und der Dachstuhl sind vom Feuer zerstört worden. Foto: Hauser

Verkohlte Balken und Dachziegel liegen vor dem Gebäudekomplex im Erzinger Hinterwiesenweg, der in der Nacht auf Montag durch ein Großfeuer zu einem großen Teil zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 000 Euro.















Link kopiert

Balingen-Erzingen - Bis in die Mittagsstunden war am Montag die Erzinger Feuerwehrabteilung am Unglücksort im Einsatz. Immer wieder loderten Brandnester auf, die gelöscht von den Einsatzkräften werden mussten.

Verfolgt wurde der Einsatz von den Bewohnern des Gebäudes. Sie durften es aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten, weshalb sie derzeit bei Verwandten untergekommen sind. Auch von vielen anderen Menschen und der Verwaltung sei ihnen Hilfe angeboten worden.

115 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach den Angaben der Polizei waren die Rettungskräfte gegen 1.10 Uhr am Montag alarmiert worden, weil im Bereich der Scheune Feuer ausgebrochen war, das über den Dachstuhl auf das angebaute Wohngebäude übergriff. Die Bewohner hatten es bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen.

Die Feuerwehr, die mit 20 Fahrzeugen und 115 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte trotz ihres raschen Einsatzes nicht verhindern, dass die Scheune und der Dachstuhl des Wohngebäudes abbrannten. Dieses ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 400 000 Euro geschätzt.

Bei den Löscharbeiten, die sich bis gegen sechs Uhr hinzogen, wurde ein Feuerwehrmann verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und neun Rettungskräften im Einsatz war, in eine Klinik gebracht.