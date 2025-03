Brand in Balingen-Engstlatt: Ein Jahr danach - „Ich bin mit meiner Kraft am Ende“

1 Die Brandruine im Industriegebiet Foto: Thiercy

Vor fast genau einem Jahr brannte die Lagerhalle von Tahli Moumtzi komplett nieder. Trotz Videos einer Überwachungskamera konnte der mutmaßliche Brandstifter nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren nun eingestellt.









Link kopiert



Lange hält Tahli Moumtzi es nicht aus am Ort der Brandstiftung – zu tief sitzen der Schmerz und ja, auch die Angst. Die Person, die in der Nacht zum 25. März 2024 das Grundstück im Engstlatter Industriegebiet betreten und vermutlich mit Benzin das Feuer entfacht hat, ist noch immer nicht gefunden worden. „Wer tut mir so was an?“, fragt sich der langjährige Ortschaftsrat.