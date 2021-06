Ab Samstag, 12. Juni Auch im Zollernalbkreis gibt es jetzt Lockerungen

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Zollernalbkreis am Freitag den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50 liegt, treten ab Samstag Lockerungen in Kraft. Dies gab das Landratsamt am Freitagmorgen bekannt.