Brand in Bad Teinach: Wie lange hat Hotel Therme noch geschlossen?

1 Von außen sieht alles normal aus: Normalbetrieb herrscht aber nicht im Hotel Therme. Foto: Thomas Fritsch

Am 12. Februar kommt es zu einem Brand in dem Bad Teinacher Haus. Weil es ein Sonntagabend ist, befinden sich nur rund 70 Gäste dort. Das Feuer wird gelöscht, verletzt wird niemand, und die Gäste kommen in anderen Zimmern unter. Doch trotz des glimpflichen Ausgangs sind die Brand-Folgen gravierend.









Knapp einen Monat liegt der Brand im Hotel Therme in Bad Teinach zurück. Obwohl es sich lediglich um einen Kabelbrand handelte, der schnell gelöscht war, ist an Normalbetrieb in dem Hotel nicht zu denken. Oder überhaupt an Betrieb. Denn bis auf wenige Geschäftsreisende oder Gäste, die an einer der Tagungen, die dort stattfinden, teilnehmen, kommt derzeit niemand unter. „Das wird auch die nächsten zwei Monate so sein“, sagt Hotelier Wolfgang Scheidtweiler.