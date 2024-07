1 Am frühen Morgen war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In Bad Herrenalb/Oberes Gaistal hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Ein junger Mann musste wegen des Rauchs einen Arzt aufsuchen. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich.









Ein Einfamilienhaus in der Straße am Viehtrieb in Bad Herrenalb / Oberes Gaistal hat am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr gebrannt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.