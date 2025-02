Brand in Bad Dürrheim: Wenn es kurz vor dem Fasnet-Umzug zum Großalarm kommt

1 Die Auswirkungen des Brand sind an der Fassade des Mehrfamilienhauses in Bad Dürrheim deutlich zu erkennen. Foto: Martin Gruhler

Alles war am Samstag für den Umzug zum Jubiläumsnarrentreffen in Bad Dürrheim gerichtet, da kam es zum Brand und zu einem Großeinsatz. Vor welcher Herausforderung die Feuerwehr stand und wieso der Brandzeitpunkt auch einen Vorteil hatte.









Link kopiert



Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürrheim – möglicherweise Menschenleben in Gefahr: Das war die dramatische Ausgangslage am Samstag gegen 12.50 Uhr, als die Rettungskräfte in die Salzstraße gerufen wurden. Kurz vor dem Umzug und dem Narrenbaumaufstellen kam es zum Großeinsatz.