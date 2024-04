Am Montagnachmittag ist in der Hirsauer Straße im Althengstetter Ortsteil Ottenbronn ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den Brand im Dachgeschoss des Einfamilienhauses in der Hirsauer Straße in Ottenbronn. Vier Personen konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten, teilte die Polizei mit.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Tat

Einsatzkräfte der Feuerwehren Althengstett und Calw sowie der Polizei waren schnell vor Ort um, den Brand zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Einen konkreten Hinweis auf eine vorsätzliche Tat gibt es aber nach Angaben der Polizei nicht.

Zur Bekämpfung des Brandes wurde die Hirsauer Straße gesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Die Entdeckerin des Brandes zog sich durch die Rauchgase eine leichte Verletzung zu, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 69 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Krokauer

Im Einsatz waren vier Atemschutztrupps mit je zwei Feuerwehrleuten. Drei Trupps mit je zwei Einsatzkräften standen in Bereitschaft. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und 69 Einsatzkräften vor Ort, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Neben den Feuerwehren Althengstett und Calw rückte auch die Wehr aus Bad Liebenzell aus. Im Einsatz war die Drehleiter der Calwer Feuerwehr. Zudem war die Führungsgruppe des Gemeindeverwaltungsverbandes der Kommunen Gechingen, Ostelsheim, Simmozheim und Althengstett am Einsatzort, um bei Bedarf zusätzliche Kräfte anzufordern. Kräfte der Zentralen Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Calw mit Sitz in Calmbach wurden benachrichtigt, um die Atemschutzgeräte und Schläuche nach den Löscharbeiten auszutauschen.

Die Polizei war mit fünf Beamten und drei Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit elf Personen und vier Fahrzeugen am Einsatzort.

Solaranlage vom Netz genommen

Die Solaranlage auf dem Dach wurde vorsorglich vom Netz genommen, teilte Stocker weiter. Die Feuerwehr hielt Brandwache bis in den späten Abend.

Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm war vor Ort. Er klärte ab, wie die vom Brand betroffene vierköpfige Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern anderweitig unterkommt. Die Familie hat eine vorübergehende Bleibe im persönlichen Umfeld gefunden, teilte Stocker mit.