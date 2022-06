Brand in Alpirsbach

1 Die Feuerwehren bekämpften den Brand. (Archivfoto) Foto: Feuerwehr

Nach dem Brand eines Nebengebäudes einer sozialen Wohnunterkunft im Grezenbühl bei Alpirsbach führten die Ermittlungen der Polizei zu einem Tatverdächtigen.















Alprisbach - Ein 25-jähriger Heimbewohner steht laut Pressemitteilung nun im dringenden Tatverdacht, den Brand am 8. Juni in einem Raum im Erdgeschoss gelegt zu haben. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Unterbringungsbefehl erlassen, das heißt eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Motivation dauern derzeit noch an.