Brand in Alpirsach

2 Wenig, wie hier ein Polizeisiegel an der Eingangstür, weist von außen auf das Unglück hin. Foto: Rath

Einen Wohnhausbrand gab es am Mittwochabend in Alpirsbach. Der 57-jährige Bewohner kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Gebäude ist wohl Totalschaden.















Alpirsbach - Das Feuer brach gegen 18.30 Uhr im ehemaligen Gasthaus "Grüner Baum" in der Aischbachstraße aus. Der Mann, der im Haus lebte, habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Brandursache sei noch unklar. Beamte des Polizeipostens Alpirsbach hätten die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung lässt sich mit den derzeitigen Erkenntnissen jedoch ausschließen, so das Polizeipräsidium Pforzheim.

Von außen wenig zu sehen

Das mehrstöckige Haus, ein freistehendes Gebäude an der Ecke Aischbachstraße/Freudenstädter Straße, machte am Donnerstag auf den ersten Blick einen unversehrten Eindruck. Leichter Brandgeruch, rußgeschwärzte Fensterscheiben, ein angekokelter Vorhangrest im Hof und Polizeisiegel an den Eingangstüren deuteten auf den Brand hin.

Wenige Stunden zuvor hatte sich hier ein Großeinsatz abgespielt. Laut Kommandant Markus Kohler waren die Feuerwehrabteilungen Alpirsbach-Rötenbach, Ehlenbogen sowie Höhenstadtteile mit insgesamt 60 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz, dazu Rettungsdienst und Polizei.

Nachbar gibt Alarm

Laut Kohler hatte ein Nachbar das Feuer frühzeitig bemerkt und den Alarm ausgelöst. Dadurch sei es gelungen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bekommen. Der Bewohner habe sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen können. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst habe er sich auf dem Parkplatz vor dem Gebäude befunden.

Brandherd im Erdgeschoss

Ausgebrochen sei das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss. Der Raum sei bereits stark verraucht gewesen. Die Feuerwehr löschte die Flammen von außen durch ein Fenster auf der Rückseite. Ein Elektriker sei gerufen worden, der den Strom abgestellt habe. Mit Wärmebildkameras hätten die Kräfte im Haus nach verborgenen Glutnestern gesucht und das Gebäude mit mehreren Drucklüftern vom Rauch befreit. Einsatz und Aufräumarbeiten hätten sich bis gegen 23 Uhr hingezogen.

Haus ist unbewohnbar

Das Haus ist laut Polizei durch den Brand zerstört und unbewohnbar geworden. Einsturzgefahr bestehe nicht. Die genaue Schadenshöhe lasse sich nicht beziffern, sie dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei aber zwischen 50 000 und 100 000 Euro bewegen. Der "Grüne Baum", direkt am Bach gelegen, wurde seit Jahren nicht mehr als Gaststätte und Pension betrieben. In einem Schweizer Versteigerungsportal wird das Baujahr 1937 genannt.