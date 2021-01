Brand in Albstadt Maschine fängt in Firmenhalle Feuer

Albstadt-Ebingen - Löscheinsatz in der Firma Gühring: Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Donnerstagnachmittag in einer Fertigungshalle am Firmensitz in der Ebinger Herderstraße eine Maschine Feuer gefangen. Gegen 13.30 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Alarmmeldung ein, dass die Absaug-Vorrichtung einer Reibschweißmaschine im Werk 1 brenne und die Halle verraucht sei.