Wieder zurück in ihre Wohnung können einige Mieter des Hauses im Ebinger Buchenweg, in dem am Samstag eine Wohnung ausgebrannt war .

Die Nacht in einem Hotel verbringen, das die Stadt Albstadt ihnen besorgt hat, mussten sechs Bewohner des Hauses im Buchenweg nach dem Brand einer Wohnung im ersten Stock. Ein Ehepaar, eine Frau und drei Männer hatten – anders als die restlichen der rund 30 Bewohner – keine private Bleibe gefunden.

Inzwischen hat die Stadt die nicht beschädigten Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wieder freigegeben. Versicherungstechnisch freilich herrschte erst Unklarheit: Nach der Freigabe der Stadt kam das Veto der Versicherung, die mittlerweile aber auch ihr Plazet zur Rückkehr in die Wohnungen gegeben hat. Fünf Personen haben die Stadt allerdings ersucht, ihnen übergangsweise eine andere Unterkunft zur Verfügung zu stellen, was laut Pressesprecherin Sarah Braun auch geschehen ist: Sie wurden in städtischen Liegenschaften untergebracht.

Bewohnerin kann sich ins Freie retten

Wann die ausgebrannte Wohnung wieder nutzbar sein wird, ist indes noch unklar. Dort war das Feuer am Samstag gegen 20.30 Uhr ausgebrochen. Die 51 Jahre alte Bewohnerin hatte sich aber ins Freie retten können. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.

Was die Ursache des Brandes war, steht noch immer nicht fest. Die Polizei wird erst am Mittwoch oder Donnerstag wieder vor Ort sein, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Wohnung sei aktuell noch versiegelt. Sarah Braun berichtet, dass auch die Versicherung einen Sachverständigen geschickt habe.