1 Mit der Drehleiter wurden Menschen gerettet. Foto: Feuerwehr

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am Freitagnachmittag nach Aistaig aus.









Link kopiert



Einen Brand gab es am Freitagnachmittag in einem Zweifamilienhaus in Oberndorf-Aistaig. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum des Zweifamilienhauses bereits stark verraucht und es machten sich vier Personen am Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar, die das Gebäude nicht mehr über den ersten Rettungsweg (Treppenraum) verlassen konnten. Das berichtet die Feuerwehr.