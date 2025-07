1 Die Feuerwehr Oberndorf löschte die brennenden Reifen des Bierstands. Foto: Suhr/Feuerwehr Oberndorf Zu einem kilometerlangen Stau kam es am Dienstagmorgen auf der A81 zwischen Oberndorf und Rottweil.







Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam es am Dienstagmorgen auf der A81 in Fahrtrichtung Singen: Gegen 8.23 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, weil ein Anhänger eines Lastwagens zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil in Brand geraten war. Es handelte sich dabei um einen Paulaner Bierstand auf Rädern.