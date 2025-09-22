Brand im Industriegebiet Müllheim: Lastwagen in Flammen - die Stadtfest Laube blieb verschont

Ein Lastwagen einer Firma für Kellereibedarf im Industriegebiet West hat am Sonntag Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Müllheimer Feuerwehr stand der Lastwagen bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehr wurde am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert. Schon bei der Anfahrt war im Schein der Straßenbeleuchtung von weitem eine dunkle Rauchfahne über dem Industriegebiet zu sehen. Als der Brand bemerkt wurde, hatte das Feuer bereits auf den ganzen Lastwagen übergegriffen. Das Fahrzeug der Kellereibedarfsfirma Zimber stand am Straßenrand unter Bäumen, direkt davor ein Lkw-Anhänger. Beide Fahrzeuge waren beladen.

Erst mit einem enormen Wassereinsatz gelang es der Feuerwehr dann rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die schweren Lastwagenreifen und die Ladung sorgten dafür, dass sich das Feuer erst hartnäckig hielt. Es gelang den Einsatzkräften aber, den Schaden des direkt davor abgestellten Anhängers samt seiner Fracht weitgehend zu halten. „Der Hänger ist aber nicht mehr einsetzbar, aufgrund seines Alters ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden“, sagte am Dienstagmorgen Seniorchef Willi Zimber.

Noch in der Nacht mutmaßten Willi Zimber und sein Sohn Willi Junior, dass sich die zum Stadtfest neu konstruierte Laube des Adler-Teams auf der Ladefläche befinden könnte. Am Dienstagmorgen gab es aber Entwarnung, denn: „Die Laube war in dem Anhänger und hat vermutlich keinen Schaden genommen. Auf der Ladefläche des ausgebrannten Lastwagens waren Kleinteile für die Laube und der Boden für die Essensausgabe“, berichtete Zimber senior und zog ein erstes Fazit: „Was die Laube anbelangt haben wir weitgehend Glück gehabt.“

Über die Brandursache gibt es bisher keine belastbaren Aussagen. Für die Unternehmerfamilie liegt der Verdacht einer Brandstiftung nahe. Die Polizei in Müllheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Unterstützung der Feuerwehrkräfte war auch der DRK-Rettungsdienst vor Ort.

Die Müllheimer Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften aus Müllheim und Hügelheim und sieben Fahrzeugen an der Einsatzstelle.