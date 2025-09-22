Brand im Industriegebiet Müllheim: Lastwagen in Flammen - die Stadtfest Laube blieb verschont

Ein Lastwagen einer Firma für Kellereibedarf im Industriegebiet West hat am Sonntag Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Müllheimer Feuerwehr stand der Lastwagen bereits im Vollbrand.
Die Feuerwehr wurde am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert. Schon bei der Anfahrt war im Schein der Straßenbeleuchtung von weitem eine dunkle Rauchfahne über dem Industriegebiet zu sehen. Als der Brand bemerkt wurde, hatte das Feuer bereits auf den ganzen Lastwagen übergegriffen. Das Fahrzeug der Kellereibedarfsfirma Zimber stand am Straßenrand unter Bäumen, direkt davor ein Lkw-Anhänger. Beide Fahrzeuge waren beladen.