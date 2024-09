Brand im Harz: Feuerwehr stellt sich auf mehrtägigen Einsatz am Brocken ein

Im Harz bricht ein Brand in der Nähe des bekannten Brockens aus. Dichter Rauch steigt auf. Entwarnung ist nicht in Sicht. Wann kommen weitere Flugzeuge zum Einsatz?

Wernigerode - Die Löscharbeiten am Brocken im Harz werden voraussichtlich mehrere Tage dauern. Einsatzleiter Immo Kramer sagte der Deutschen Presse-Agentur, man plane mit den vorhandenen Kräften die nächsten Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. "Wir stellen uns auf einen mehrtägigen Einsatz ein." Es sei zunächst nicht mit Regen, sondern eher mit Wind zu rechnen. Man müsse sehen, wie sich das auf den Brand auswirke, so Kramer.

Das Feuer am höchsten Berg Norddeutschlands ist trotz Löscharbeiten am Boden und von der Luft aus noch nicht unter Kontrolle. Es brenne auf einer Länge von 1.000 Metern, sagte ein Landkreis-Sprecher am Vormittag. Weshalb es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Den Angaben zufolge sind ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz.

In den nächsten Stunden ist weitere Verstärkung aus der Luft geplant. Gegenwärtig sei man dabei, die Logistik aufzubauen, da die Hubschrauber und Flugzeuge nicht überall landen könnten. Es ginge zudem darum, das Betanken mit Sprit und Wasser sicherzustellen, sagte Kramer.