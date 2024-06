Lagerhalle in Pforzheim in Brand

In Pforzheim kommt es am frühen Dienstagmorgen zum Brand einer größeren Lagerhalle. Die Bundesstraße 10 war zwischen Hohenwiesenweg in Pforzheim und Eutingen wegen der Löscharbeiten zeitweise gesperrt.









Eine größere Lagerhalle in Pforzheim im Enzkreis ist komplett in Brand geraten. Es entwickelten sich am Dienstagmorgen zeitweise große, schwarze Rauchsäulen, berichtete ein Polizeisprecher. Es gab zunächst keine Informationen über Verletzte.