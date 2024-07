Brand im Ebinger Westen: Defekter Zigarettenakku entzündet Papiertonne

3 Fünfstellig ist der Schaden an der Hauswand, den hier Stadtbrandmeister Michael Adam – im weißen Hemd – und seine Feuerwehrleute mustern. Foto: Nölke

Ein Schuppenbrand im Weiherwuhr konnte gelöscht werden, ehe er auf eine benachbarte Garage übergriff.









Link kopiert



Im Ebinger Weiherwuhr ist am Montagmittag kurz nach 12 Uhr ein Blechschuppen in Brand geraten, in dem Mülltonnen standen. Die Feuerwehr wurde um 12.15 Uhr alarmiert; wie Stadtbrandmeister Michael Adam vor Ort mitteilte, stand bei seinem Eintreffen noch Müll in Flammen; doch hatten beherzte Anwohner bereits zuvor versucht, das Feuer zu löschen und dadurch Schlimmeres verhindert. Ganz zu Beginn, so Adam, habe durchaus die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf das Dach des benachbarten Hauses übergreifen könnte – dies war jedoch durch das schnelle Eingreifen der Anwohner verhütet worden.