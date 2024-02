Frau stirbt bei Feuer in Fischräucherei

1 Im Ostseebad Schönberg in Schleswig-Holstein ist eine Fischräucherei abgebrannt. Foto: Markus Scholz/dpa

In einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg bricht ein Feuer aus. Zwei Menschen werden gerettet - doch für eine 58-jährige Frau kommt jede Hilfe zu spät.









Schönberg - Bei einem Feuer in einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg ist eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr alarmiert wurde, brannte das Fischgeschäft bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte.