Brand des Vereinsheim in Ettenheimmünster: Brandursache steht nun fest

Brand des Vereinsheim in Ettenheimmünster

1 Beim Vereinsheim in Ettenheimmünster brach am Fasentdienstag ein Brand aus Foto: Ullrich

Die Polizei hat nun die Ursache für den Brand des Ettenheimmünsterer Vereinsheim am Fasentsdienstag ermittelt.









Beim Ettenheimmünsterer Vereinshaus neben dem Rathaus war am Fasentdienstag ein Brand ausgebrochen. Aufgrund der in der Nähe stattfindenden Fastensverbrennung sei der Rauch sogleich erkannt worden, berichtete jetzt Ortsvorsteherin Stefanie Ackermann. Daraufhin konnte die schnell herbeigeeilte Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Entstanden sei der Brand, so Ackermann, wohl „durch eine Verstrickung unglücklicher Zufälle“.