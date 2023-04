1 Die Ermittlungen zum Brandausbruch in der Pizzeria in Tribergs Unterstadt in der Nacht zum Sonntag dauern an. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Die Betreiber der in der Nacht zum vergangenen Sonntag ausgebrannten Pizzeria in Tribergs Unterstadt berichten von ihren Gefühlen, als sie ihre Existenz in Flammen aufgehen sahen und wie sie von schadenfreudigen Schaulustigen ausgelacht wurden.









Diese Minuten möchte sie nicht nochmals erleben. „Sie waren schrecklich“, sagt Ornella Attardo im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie und ihr Mann Calogero betrieben die Pizzeria „La Pizzetta d’ Oro“ in der Hauptstraße in Triberg. Der Schankraum des kleinen Restaurants in der Unterstadt ging am Samstag bei einem Brand kurz nach Mitternacht in Flammen auf.