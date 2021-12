1 Die Heuballen brannten lichterloh. Foto: SDMG/Schulz

Ein großer Brandeinsatz stand am Dienstagabend bei Sulz am Eck an. Rund 200 Heuballen brannten lichterloh. Über die Brandursache kann aktuell noch nichts gesagt werden.















Wildberg-Sulz am Eck - Am späten Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei mitgeteilt, dass auf einer Wiese an der Kreisstraße 1023 zwischen Sulz am Eck und Oberjettingen mehrere Heuballen brennen.

Wehrleute aus Jettingen und Wildberg

Als die Feuerwehr Wildberg am Einsatzort eintraf, brannten 200 Heuballen, umgehend wurde die Feuerwehr Jettingen zur Unterstützung der Löscharbeiten nachalarmiert. Aufgrund der nicht vorhandenen Wasserversorgung an der Einsatzstelle musste eine Schlauchleitung über eine Wegstrecke von 800 Metern verlegt werden, wofür die Vollsperrung der Kreisstraße 1023 notwendig war. Die Feuerwehren aus Wildberg und Jettingen waren mit elf Fahrzeugen und rund 80 Mann im Einsatz, auch der Stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Calw und der Bürgermeister aus Wildberg machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Polizei Nagold ermittelt

Auch der DRK-Ortsverein Nagold/Wildberg war mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz und versorgte die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Getränken. Die Polizei Nagold nahm die Ermittlungen zur Brandursache am Mittwochmorgen auf, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.